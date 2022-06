Warum das Entlastungspaket wichtige Reformen gefährden könnte

Stellt sich die Frage: Nimmt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) tatsächlich so viel Geld ein, wie er für dieses Entlastungspaket ausgibt? Laut Berechnungen des Finanzministeriums (BMF) wird die Hälfte der 28 Milliarden durch Mehrwertsteuereinnahmen refinanziert. Weiters setzt man voraus, dass der Konsum steigt, was zirka ein Drittel – also bis zu acht Milliarden – wieder einbringen soll. Es bleibt also eine Finanzierungslücke von bis zu vier Milliarden Euro.

Das sei nicht schlecht, dann bestehe in Zukunft eben ein gewisser Reformdruck, meinte Brunner bei der Präsentation des Pakets. Experten wie der IHS-Chef Klaus Neusser erwarten aber sehr wohl eine Belastung für das Staatsbudget: Eine Neuverschuldung könne man nicht ausschließen.