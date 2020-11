Warten auf VfGH-Urteil: Wird Kopftuchverbot bald ausgeweitet?

Auch wenn es verschiedene Beweggründe gebe, ein Kopftuch zu tragen, sei es ein restriktives Zeichen der Sittsamkeit und Ungleichheit der Frau, so Güngör. "Es kommt nicht von ungefähr, dass alle islamistischen Bewegungen als erstes bei der Verschleierung und sozialen Kontrolle der Frauen anfangen."

Güngör spricht sich dafür aus, das Kopftuchverbot in Schulen auf Kinder bis 14 Jahre auszuweiten und die Entscheidung erst in den weiterführenden Schulen den Schülerinnen selbst zu überlassen. "Eine Verschleierung im frühen Kindheitsalter ist wie eine Tätowierung. Mit fortlaufendem Alter wird es dann immer schwieriger, sie loszuwerden." Für so einen Schritt, sollten die Mädchen eine gewisse Reife erlangen und dann selber entscheiden. ​​​​​​