EU und Migration: Warnung vor einem Zerfall der EU

Ein EU-Flüchtlingsgipfel, der kaum mehr als ein Austausch unvereinbarer Positionen ist und von den Auslösern des Konflikts ohnehin boykottiert wird: Das führt an der Spitze der EU, aber auch in vielen Staaten zu wachsender Sorge um die Zukunft der Union. So warnte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani offen vor einem Auseinanderbrechen der EU. „Der Umgang mit der Zuwanderungsfrage darf nicht zur Zerstörung der Europäischen Union führen“, erklärte der Italiener gegenüber den Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe. Der Politiker aus Silvio Berlusconis rechtspopulistischer Forza Italia warnte vor dem Überhandnehmen nationaler Egoismen: „Handelt jeder Mitgliedsstaat nur nach eigenen Interessen, wird die Gemeinschaft auseinanderbrechen.“