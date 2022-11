Wallner zu Ermittlungen: "Vorwürfe brechen in sich zusammen"

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) äußerte sich am Sonntag in der ORF-Pressestunde zur ÖVP-Chat-Affäre. "Das Bild nach außen ist kein gutes, in mehrfacher Hinsicht", sagte Wallner. Das müsse korrigiert werden. Er schließe sich der öffentlichen Entschuldigung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an. Die einzige Antwort auf das Korruptionsproblem sei "Transparenz", Korruption müsse in jeder Hinsicht beendet werden.

In der ÖVP-Chat-Affäre steht aber auch Wallner selbst gehörig unter Druck. Ein Unternehmer hat ihn anonym schwer belastet. Der Manager hatte in einer eidesstattlichen Erklärung gegenüber den Vorarlberger Nachrichten sinngemäß erklärt, dass Wallner Gegenleistungen für Inserate in der mittlerweile eingestellten Zeitung des Wirtschaftsbunds ("Vorarlberger Wirtschaft“) angeboten habe. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kennt die Identität des Mannes und hat ihn als Zeugen geladen. Gegen Landeshauptmann Wallner läuft indes eine Untersuchung wegen eines Vorwurfs wegen Vorteilsannahme nach § 305 StGB.

"Hat mir zu denken gegeben"

"Ich habe gesagt, das ist eine glatte Lüge und ich bleibe dabei", sagt Wallner. Sämtliche Vorwürfe seien anonym, alle Details unbekannt. "Ich muss mir seit einem Dreivierteljahr in den Medien anhören: unbekannt, unbekannt und unbekannt", so Wallner. Es gebe keinen einzigen Beweis und er wisse aus der Akteneinsicht bei der WKStA: "Diese Vorwürfe brechen in sich zusammen." Er mache sich keinen einzigen Vorwurf in diesem Zusammenhang - weder rechtlich, noch moralisch.

Wallner zog sich im Juni für mehrere Monate aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück. Nun ließ er durchblicken, dass auch die Vorwürfe gegen seine Person mit dem Rückzug zu tun hatten: "Das hat mir schon zu denken gegeben und hat auch mit dem Rückzug zu tun."