Wallner & Kurz – Nehammers Sorgenkinder

Bundeskanzler Karl Nehammer hatte auch schon weniger Sorgen. Am 14. Mai will er beim ÖVP-Parteitag sein neues Programm vorstellen und sich als Parteichef der Konservativen wählen lassen. Doch der Skandal im Vorarlberger Wirtschaftsbund zieht immer weitere Kreise und färbt schon auf die Bundespartei ab. Und just am Parteitag will auch Sebastian Kurz wieder öffentlich in Erscheinung treten. Stiehlt er Nehammer dort die Show? Wir haben dazu den Polit-Experten Thomas Hofer interviewt: