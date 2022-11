LH Wallner fordert für Energiewende deutlich schnellere UVP-Verfahren

In Vorarlberg habe man alles dafür getan, für den anstehenden Winter eine gewisse Absicherung zu schaffen. In manchen Regionen Europas, etwa in Frankreich oder im Süden, könne es sein, dass sich Haushalte zwischen Essen und Heizen entscheiden müssten. "Für Vorarlberg ist das kein Konzept", betonte Wallner. Man wolle in Vorarlberg im Sinne der Unabhängigkeit selbst saubere Energie erzeugen. In Sachen Gasversorgung sei der zwischen Österreich und Deutschland ausgehandelte Vertrag, wonach der Transit für Gas über Deutschland nach Tirol und Vorarlberg auch im Fall einer Gasmangellage aufrecht bleibt, noch nicht unterzeichnet. Zwar ging Wallner davon aus, dass das geschieht, "wir werden uns aber auch europarechtlich absichern", so der Landeshauptmann.

Der für Energie zuständige Landesrat Daniel Zadra (Grüne) unterstrich die Bedeutung der Wasserkraft für Vorarlberg und betonte, dass im Sinne der Energiewende weitere Kraftwerke gebaut werden müssten. "Die Ideen sind da, setzen wir sie um", sagte er. In Sachen Photovoltaik konnte er sich zukünftig eine Verpflichtung bei Neu- und Umbauten vorstellen.

Einigkeit herrschte im Vorarlberger Landtag darüber, dass "der Schritt zu erneuerbaren Energieträgern alternativlos ist", wie es die ÖVP-Abgeordnete Christina Metzler formulierte. Martin Staudinger (SPÖ), Bürgermeister der Bodensee-Gemeinde Hard, sprach etwa die Nutzung der Seewärme an. Eine Beschleunigung der UVP-Verfahren habe er schon im April gefordert. Daniel Allgäuer (FPÖ) mahnte ebenfalls mehr Tempo in der Umsetzung ein und verlangte darüber hinaus eine "Technologie-Offenheit ohne Denkverbote". Die CO2-Bepreisung sei in der aktuellen Situation zurückzunehmen. Für Grünen-Klubobfrau Eva Hammerer war der Schlüssel zur Energiewende "eigene, saubere Energie". NEOS-Abgeordneter Garry Thür forderte, dass das Geld, das das Land für die Ablöse von Heimfallsrechten von den Illwerken erhalten wird (jährlich 21 Mio. Euro über die nächsten 30 Jahre hinweg), in einem Zukunftsfonds angelegt wird.