Wahlarena: Kurz will Plätze für Medizinstudenten verdoppeln

Vier Wochen noch bis zur Nationalratswahl, dann werden die politischen Weichen in Österreich eventuell neu gestellt. In sämtlichen Umfragen derzeit meilenweit voraus - etwa im Schnitt 15 Prozent voraus - ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

In der Puls4-" Wahlarena" verteidigte er zuerst seine prominente Unterstützerin Christiane Hörbiger, die in einem Wahlkampf-Video für die ÖVP geworben, respektive Pamela Rendi-Wagners Beteiligung am Sturz der Kurz-Regierung als "völlig verblödet" bezeichnet hatte.

"Ich hab mich gefreut über diese prominente Unterstützung. Sie hat nicht Pamela Rendi-Wagner persönlich beschimpft. Die Abwahl der gesamten Regierung war verblödet", verteidigte Kurz Hörbiger. Auf seiner Wahlkampftour habe er noch "deftigere Worte" erlebt, meinte Kurz und kritisierte, dass es eine "massive Herabwürdigung" seiner Unterstützerin in Internetforen gegeben habe.

Großspendern werde "automatisch Schlechtes unterstellt"

Deftige Kritik musste die ÖVP zuletzt wegen einer publik gewordenen Liste an Großspendern einstecken, darunter Heidi Göess-Horten, die der ÖVP insgesamt 931.000 Euro in monatlichen Tranchen von 49.000 Euro gespendet hatte. 2,7 Millionen Euro hat die ÖVP in den Jahren 2018 und 2019 erhalten.

"Es wundert mich, dass Menschen, die sich für uns einsetzen, automatisch etwas Schlechtes unterstellt wird", zeigte sich Kurz verwundert und betonte: "Wenn jemand sehr reich ist und der gibt hunderttausend Euro her, ist das wesentlich leichter für ihn, als wenn eine Mindestpensionistin 100 Euro hergibt."

Medizin: Studienplätze verdoppeln

Dann startete Kurz zumindest mit einer thematischen Ansage: Die ÖVP will offenbar für Medizinstudenten in Österreich die Studienplätze verdoppeln, um dem drohenden Mangel von Landärzten zuvor zu kommen. Hilfreich für die Finanzierung dieser Maßnahme soll die Sozialversicherungs-Zusammenlegung sein - die bisher allerdings eindeutig mehr Geld gekostet als gebracht hat.

"Natürlich hat eine Strukturreform nicht mit dem ersten Tag die volle Wirkung", versuchte Kurz zu beruhigen. Mit „jeder Kündigung eines Generaldirektors, den es nicht mehr braucht“, gäbe es mehr Geld.

Kopftuchverbot: "Religionsneutral auftreten"

Präsentiert wurde Kurz von Puls4 dann in der Kopftuchdebatte eine Dame mit Kopftuch, die Lehrerin werden möchte und Kurz vorwarf, „die Gesellschaft zu spalten“, weil sich die ÖVP für ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst einsetze. „Warum verbauen Sie mir und vielen anderen Musliminnen die Zukunft?“, fragte die 18-Jährige.

"Es gibt kaum ein Land auf der Welt, dass jungen Menschen so viele Möglichkeiten bietet", widersprach Kurz. Er finde es jedoch "durchaus legitim, dass es gewisse Regeln des Zusammenlebens gibt". Richter sollten "religionsneutral auftreten" und nicht in einem "Jesus-T-Shirt" oder Kopftuch. Dasselbe gelte auch für Lehrer. Deshalb würde man das Land nicht spalten oder jemandem etwas verbauen.

Überraschungsgast im Studio war jener muslimische Vater, der mit seiner Familie in der niederösterreichischen Gemeinde Weikendorf ein Haus erwerben will. Das Land NÖ hat den Hauskauf genehmigt, die Gemeinde will rechtlich dagegen vorgehen. Kurz bekräftigte, dass er den Hauskauf einer muslimischen Familie in Niederösterreich für legitim halte. Gleichzeitig zeigte er Verständnis für die Weikendorfer, die "nicht alle Rassisten" seien, nur weil sie sich Sorgen wegen muslimischer Zuwanderer machen würden.