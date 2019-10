Vorarlberg: Daumen hoch für die schwarz-grüne Regierung

Erste Signale in diese Richtung gab es bereits am Wahltag. "Ein Stück weit ist es ein Auftrag, weil die Volkspartei und die Grünen zulegen konnten. Wir gehen beide gestärkt aus den Wahlen heraus", sagte Landeshauptmann Wallner. VP-Klubobmann Roland Frühstück sah es ähnlich: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass es der Anstand gebietet, zuerst mit dem bestehenden Partner Gespräche zu führen. Wenn die g'hörig sind, spricht nichts dagegen, so weiterzumachen." Wallner geht davon aus, dass am Donnerstag konkrete Gespräche aufgenommen werden, die laut Fahrplan am 4. November abgeschlossen sein sollen.