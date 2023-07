Vorarlberg und Tirol fordern Heereshubschrauber von Tanner

Vom Tiroler Stützpunkt profitiere jedenfalls auch Vorarlberg.

"Neue Hubschrauber in Vomp bedeuten eine Stärkung der Versorgungssicherheit - die Luftfahrzeuge könnten bei Bedarf rasch in den Hangar in Bludesch überstellt werden, der voraussichtlich im Herbst fertiggestellt sein wird", so Mattle und Wallner.