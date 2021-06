Vor SPÖ-Parteitag: Rendi-Wagner macht sich "Sorgen" um die Demokratie

Gespräche mit Hugo Portisch, Heinz Fischer oder Erika Pluhar: Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid hat unter dem Titel „Zeit.Gespräche“ einen Interview-Band veröffentlicht – den er am Dienstag auf der Summer Stage am Wiener Donaukanal präsentierte.

Ein „ganz, ganz besonderes Erlebnis" sei das Interview mit dem im April verstorbenen Portisch im vergangen Sommer gewesen, erzählte Schmid: „Am Anfang des Interviews habe ich größte Sorgen gehabt, weil Portisch in gebrechlichem Zustand gekommen ist.“ Doch der langjährige KURIER-Chefredakteur Portisch sei im Gespräch innerhalb weniger Sekunden aufgeblüht und habe „ganz, ganz scharfe Analysen“ geliefert – etwa zur US-Politik.

"Will nicht sehen, wo das hinführen kann"

Höhepunkt der Präsentation: SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner diskutierte mit Alt-Bundespräsident Heinz Fischer unter anderem über den Zustand der Republik. Kurz vor dem roten Parteitag am Samstag, wo sich Rendi-Wagner der Wiederwahl durch die rote Basis stellen wird, schlug die Parteichefin Wahlkampftöne an: „Ich mache mir Sorgen. Unsere Demokratie ist zumindest auf einer schiefen Ebene.“

Die ÖVP habe den U-Ausschuss als parlamentarische Institution und die Justiz diffamiert und attackiert. „Wir sind zum Glück nicht in Weißrussland“, meinte Rendi-Wagner, aber: „Ich will nicht sehen, wo das noch hinführen kann in Österreich.“ Vor 20 Jahren habe es in der Politik noch einen Konsens gegeben: „Den Respekt vor der Demokratie und dem Rechtsstaat. Dieser Konsens ist mehr oder weniger verloren gegangen“, sagte Rendi-Wagner.