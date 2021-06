Wie Pamela Rendi-Wagner die SPÖ mit drei „K“ zum Erfolg führen will

Keine Messlatte

Im Zentrum des Parteitreffens steht die Wieder-Wahl von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Während sich Deutsch vorab nur insofern festlegen will, als er mit einem „starken Votum“ rechnet, hat Rendi-Wagner selbst die Devise ausgegeben, dass für sie das Ergebnis der Mitgliederbefragung - also 71,4 Prozent - als Messlatte taugt. Zur Erinnerung: Nach dem Rücktritt von Christian Kern im Jahr 2018 ist die ausgebildete Ärztin mit fast 98 Prozent an die SPÖ-Spitze gewählt worden.

Was die Inhalte angeht, sollen die SPÖ und Rendi-Wagner als Oppositionspartei vor allem mit drei „K“ erfolgreich sein. Deutsch: „Uns unterscheidet von einer anderen Oppositionspartei, dass wir für einen kritisch-konstruktiven Kurs stehen.“

Als Beleg dafür, dass man im Vergleich zur nicht namentlich erwähnten FPÖ und mit einem kritisch-konstruktiven Kurs deutlich besser unterwegs sei, gelten Deutsch die jüngsten Umfragewerte. Demnach liegt die Sozialdemokratie mittlerweile stabil zwischen 25 und 27 Prozent Stimmenanteil - und damit weit entfernt vom Tiefststand vor einem Jahr. „Damals lagen wir bei 15 Prozent, die ÖVP hielt bei bis zu 45 Prozent - der Abstand war also um die 30 Prozent“, sagt Deutsch. Mittlerweile sei die Differenz zur Kanzlerpartei auf fünf bis zehn Prozent gesunken. „Die Krise ist hinter uns. Wir haben viel Grundlagenarbeit und programmatische Arbeit geleistet.“

Womit man bei den Inhalten des Parteitags ist: Die Leitanträge, die den Delegierten beim Parteitag zur Abstimmung vorgelegt werden, bieten wenige Überraschungen: In jenem zu „Arbeit und Leistung“ erneuert die SPÖ die Forderung, das Arbeitslosengeld von 55 auf 70 Prozent Nettoersatzrate anzuheben. Und sie schlägt eine staatlich geförderte, freiwillige 4-Tage-Woche vor. Flächendeckend umgesetzt, würde diese bei Kosten von einer Milliarde Euro im Jahr rund 100.000 zusätzliche Jobs schaffen.