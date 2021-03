SPÖ-Frauen: Eva Maria Holzleitner soll Gabriele Heinisch-Hosek folgen

Seit 12 Jahren ist Gabriele Heinisch-Hosek Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ. Jetzt wird sie sich aus dieser Funktion zurückziehen. Vollzogen wird dieser Schritt auf der vorverlegten Bundesfrauenkonferenz am 25. Juni. Das hat die Guntramsdorferin, die für die SPÖ im Nationalrat sitzt, diese Woche in einem internen SPÖ-Schreiben bekannt gegeben. Darin schlägt sie bereits die Wunschkandidatin für ihre Nachfolge vor: die Oberösterreicherin Eva Maria Holzleitner, die ebenfalls seit vier Jahren Parlamentarierin ist. Holzleitner ist Stadtfrauenvorsitzende in Wels und für die SPÖ Mitglied im Ibiza-Untersuchungsausschuss.