Pro und Contra: Was bringt das degressive Arbeitslosengeld?

+ Versicherungsbonus

Das Arbeitslosengeld ist eine Versicherungs- und keine Sozialleistung wie die Mindestsicherung. Wer länger in Beschäftigung ist, zahlt also mehr in das System ein und sollte dadurch auch eine höhere Leistung in Anspruch nehmen können. Mehr Geld zu Beginn nutzt Kurzzeitarbeitslosen und hält so den Arbeitsmarkt flexibel und dynamisch. Vor der Corona-Krise war etwa die Hälfte aller beim AMS Vorgemerkten weniger als drei Monate arbeitslos, allerdings 16 Prozent länger als ein Jahr.

+ Ländervergleich

Im OECD-Ländervergleich (siehe Grafik) zeigt sich, dass Österreich das Arbeitslosengeld zwar etwas niedriger ansetzt, dafür sinkt die Unterstützungsleistung dank der Notstandshilfe auch nach Jahren kaum ab. Zum Vergleich: In Deutschland („Hartz IV“) müssen Langzeitarbeitslose mit 22 Prozent Nettoersatzrate auskommen, in Großbritannien wird binnen fünf Jahren von 34 Prozent auf 17 Prozent halbiert. In Tschechien gibt es bereits nach sechs Monaten nur noch 18 Prozent.