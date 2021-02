Vor Sondersitzung: Kickl spricht jetzt von "Friseur Apartheid"

Die FPÖ schießt sich nach der Untersagung der Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen weiter auf Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ein. In einer Sondersitzung des Nationalrats am Donnerstag will man einen Misstrauensantrag gegen Nehammer einbringen, kündigte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl an. Dass die Lockdown-Lockerungen ab kommender Woche von Testnachweisen und FFP2-Maskenpflicht begleitet sind, kann Kickl nicht nachvollziehen.

Historikern dürften bei folgender Formulierung die Haare zu Berge stehen: "Jetzt haben wir die Friseur-Apartheid", griff Kickl wiederholt zu deftigen Worten. Er stelle sich die Frage, ob dann vor jedem Friseursalon ein Polizist stehe und die Testergebnisse überprüfe. Es handle sich um ein "Nest an Absurditäten". In den Schulen werde überhaupt "das größte Verbrechen" begangen, das sei ein "Quälen von Kindern", was die Regierung aufführe, wetterte Kickl.

Stimmt jemand mit Kickl?

Kickl sprach von einem "Schulterschluss" zwischen der Protestbewegung - deren Kern zum Teil aus Rechtsextremen besteht - gegen die Corona-Maßnahmen und der FPÖ. Wegen der Untersagung fast aller Demonstrationen vergangenes Wochenende haben die Freiheitlichen für den morgigen Donnerstag eine Sondersitzung des Nationalrates einberufen.

Die ÖVP hatte Kickl im Vorfeld in die Pflicht genommen: Es sei verantwortlich für die kleineren Ausschreitung am vergangenen Sonntag. Kickl widersprach: Das Demo-Verbot habe die Lage zum Eskalieren gebracht. Mit Verweis auf die Versammlungsfreiheit gaben die Verfassungssprecher von Neos und SPÖ Kickl in puncto "Verbote" recht. Jörg Leichtfried (SPÖ), wie auch Nikolaus Scherak (Neos), betonten, dass man für die Demonstrationsfreiheit eintreten könne, auch wenn man die Anliegen der Teilnehmer nicht teile.

Ob sich angesichts dieser Aussagen eine Oppositionspartei auf die Seite Kickls schlägt, bleibt abzuwarten.