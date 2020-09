Vor Nationalrat: Streit um Corona-Gesetze hält an

Obwohl der Entwurf zum neuen Gesetz mehrmals überarbeitet wurde, halten ihn die Neos nach wie vor für verfassungswidrig. Auch dass die Gültigkeitsdauer des Gesetzes bis 30. Juni 2021 festgesetzt ist, aber per Verordnung von der Regierung – ohne Zustimmung des Parlaments – verlängert werden kann, sehen sie als einen Verstoß gegen die in der Verfassung vorgeschriebene Gewaltentrennung an. Aus diesem Grund wollen sie dem Gesetz nicht zustimmen.

Die FPÖ will ebenfalls nicht zustimmen, sondern, ganz im Gegenteil, einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen. Die in den Gesetzen vorgesehenen Eingriffe seien unverhältnismäßig, es werde mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder versucht, mit einem Hammer eine Fliege zu erschlagen, wobei allerdings nur das Mobiliar zertrümmert werde, erklärte der blaue Klubobmann Herbert Kickl.

Vonseiten der SPÖ wird es hingegen Zustimmung zum neuen Gesetz geben. Da es ohnehin nur einer einfachen Mehrheit bedarf, wäre es auf die roten Stimmen erst im Bundesrat angekommen, wo die Regierungsparteien keine Mehrheit haben und ein „Nein“ der SPÖ das Gesetz blockiert hätte.