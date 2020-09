Coronagesetze: FPÖ will gesamter Regierung Misstrauen aussprechen

Die FPÖ will in der kommenden Nationalratssitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen. Grund dafür sind die bereits überarbeiteten Coronagesetze, die am selben Tag beschlossen werden sollen. Klubobmann Herbert Kickl sprach am Dienstag in einer Pressekonferenz von einer "Corona-Rollkommando-Politik" - ein Vergleich mit der NS-Zeit, der ihm schon einmal scharfe Kritik eingebracht hatte. Türkis-grün wolle "ein System der Corona-Blockwarte" etablieren.

Den Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung begründete Kickl unter anderem damit, dass die Koalition aus ÖVP und Grünen mit ihren Maßnahmen gegen die Pandemie die gesamte Gesellschaft spalte. Die Eingriffe seien unverhältnismäßig, es werde mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder versucht, mit einem Hammer eine Fliege zu erschlagen, wobei allerdings nur das Mobiliar zertrümmert werde.