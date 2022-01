Vor Klausur: Erneut Rumoren in der SPÖ

Das Präsidium trifft sich am Dienstag zur Neujahrsklausur in Krems. Prompt rumorte es im Vorfeld. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist nicht Mitglied des SPÖ-Präsidiums und erhielt deswegen eine Extra-Einladung der Bundespartei. Am Montag teilte er mit, er werde der Einladung nicht folgen, weil er Termine im Burgenland habe.

Dahinter steckt aber mehr als eine Terminkollision. Die Bundes-SPÖ möchte, dass von der Klausur „ein Signal der Einigkeit ausgehen“ solle, wonach die Partei geschlossen hinter Pamela Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl stehe. Das soll Doskozil spitz bekommen haben und deswegen vorziehen, nicht nach Krems zu fahren. Er wolle sich nicht in eine Festlegung auf Rendi-Wagner hineintreiben lassen, heißt es.