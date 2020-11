Von der Leyen: "Impfstart in Europa schon im Dezember möglich"

"Können rund 700 Millionen Menschen impfen"

Von der Leyen berichtet, es gebe sechs Verträge, Europa werde Zugriff auf zwei Milliarden Impfdosen haben: "Wir werden rund 700 Millionen Menschen impfen können. Wir werden am Westbalkan und in Afrika mitimpfen können. Und wir können wahrscheinlich schon im Dezember in Europa mit dem Impfen beginnen."

Der Impfstoff werde nicht nur wirksam, sondern auch sicher sein.

Was heißt das für Österreich? Von der Leyen: "Ihr seid zwei Prozent der Bevölkerung und habt Zugriff auf zwei Prozent der Impfdosen - also auf viel mehr, als Ihr wahrscheinlich brauchen werdet."

Kostenlose Impfung als "starkes Signal"

Zum Schluss sagt von der Leyen: "Wir müssen noch Durchhaltevermögen zeigen, aber wir haben jetzt Licht am Ende des Tunnels. Wenn in ein paar Monaten genügend Menschen durchgeimpft sind, dann können wir durchstarten."

Dass die Impfung in Österreich kostenlos sein werde, sei "ein starkes Signal", und auch die begleitende Kommunikationsstrategie sei wichtig. Kurz antwortet, man könne Teile des Impfstoffs an die Nachbarn spenden, an ärmere Länder, die nicht die Marktmacht Europas haben.