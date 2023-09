Von A4 auf A7: Bundesheer schickt Leopard-Panzer auf Frischzellenkur

Der erste Kampfpanzer "Leopard" ist am Freitag symbolisch von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (√ĖVP) in der Hessen-Kaserne in Wels an die in Deutschland ans√§ssige Firma KNDS (Kraus Maffei Wegmann Nexter Defence Systems vormals KMW) √ľbergeben worden. "Insgesamt nehmen wir 560 Millionen Euro in die Hand, um die Panzerfahrzeuge 'Leopard' und 'Ulan' auf den neuesten und modernsten Stand der Technik zu bringen", betonte sie bei ihrem Besuch in der Kaserne.

K√ľnftig soll eine neue Elektronik, Bedien-Paneele, ein modernes Navigationssystem eingebaut werden. "Das Innenleben wird jenem eines Leopard 2A7 entsprechen", hei√üt es vom BMLV. Also der derzeit modernsten Variante. Verhandlungen √ľber die Kampfwertsteigerung von Kanone und Panzerung seien derzeit im Gange.

58 Modelle sollen laut "Aufbauplan 2032+" modernisiert werden. "Nur so k√∂nnen wir den notwendigen Schutz f√ľr unsere Bev√∂lkerung garantieren", so die Ministerin weiter. Im Rahmen jenes Plans werden in Ober√∂sterreich mehr als 200 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert.

"Ich danke auch f√ľr die Zusage im Rahmen der Partnerschaft, die Nachfolgeflotten f√ľr die Herkules Flugzeuge und Agusta Bell Hubschrauber am Fliegerhorst Vogler in der Kaserne H√∂rsching zu stationieren. Ebenso werden die zweite Staffel der 'Black Hawk'-Hubschrauber und der Jettrainer in H√∂rsching stationiert", unterstrich Landeshauptmann Thomas Stelzer (√ĖVP).