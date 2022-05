Volksbegehren zwischen "Erfolg" und "Überdruss"

Mit insgesamt 426.938 Unterschriften ist das Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ das erfolgreichste der am Montag zu Ende gegangenen Eintragungswoche.

Die überparteiliche Aktion ist für Initiator Gottfried Waldhäusl, FPÖ-Landesrat in Niederösterreich, bereits jetzt eine „einzigartige Erfolgsgeschichte“ – aber auch der Startschuss einer Bürgerbewegung. „Ich werde alles tun, um diese grausliche Tierquälerei zu beenden“, zeigte sich Waldhäusl am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit „Tierschutz Austria“-Präsidentin und Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic kämpferisch.

Volksbegehren soll "nicht in Schublade verschwinden"