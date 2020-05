Pröll entschied Duell gegen Häupl für sich

Das Match Profiheer versus Wehrpflicht war letztlich auch ein Match Wien gegen Niederösterreich. Die Landeschefs Michael Häupl ( SPÖ) und Erwin Pröll ( ÖVP) waren es, die den Kurs in ihren jeweiligen Parteien vorgegeben haben. Der Wiener Bürgermeister regte die Volksbefragung vor zweieinhalb Jahren im Wiener Wahlkampf an. Pröll forderte die Befragung zwei Jahre später in einem KURIER-Interview. Während Häupl via Krone die Parole Profiheer vorgab, kampagnisierte Pröll im aktuellen niederösterreichischen Landtagswahlkampf die Wehrpflicht.

„Letztlich hat damit jeder der beiden seinen jeweiligen Wählermarkt bedient“, sagt Politologe Peter Filzmaier im KURIER-Interview. Doch warum war die Wahlbeteiligung in Wien so gering und in NÖ so hoch? „ Häupl muss in Wien erst in drei Jahren eine Wahl schlagen. In Niederösterreich findet der Urnengang im März statt.“ Das Interesse, zu mobilisieren, dürfte bei Pröll deutlich höher gewesen sein als bei Häupl.

Wiens Stadtoberhaupt dürfte geahnt haben, dass die erste bundesweite Volksbefragung anders als gewünscht ausgeht. Einen offiziellen Fototermin zur Stimmabgabe gab es nicht. Anders in Niederösterreich: Pröll wollte Sonntagvormittag den Ausgang der Abstimmung bereits gespürt haben. „Das Volk irrt nie“, sagte er im Abstimmungslokal in Radlbrunn, als er gefragt wurde, wie er am Abend ein Ergebnis „pro Berufsheer“ kommentieren würde.