Vizekanzler Kogler zur Budgetkrise: "Die Welt wird nicht untergehen"

Es geht um Kindergartenpädagoginnen, Lehrer, Pflegekräfte. Wir haben eine Knappheit am Arbeitsmarkt, der öffentliche Dienst steht in Konkurrenz zu den Privaten. Wenn dort alle vier Prozent und mehr als Gehaltserhöhung bekommen, und wir sind auf null, dann wären wir nicht attraktiv als Arbeitgeber. Im Übrigen liegt der Abschluss immer noch unter der Inflation.

Was die Budgetprognosen betrifft, habe ich mich schon gefragt, was da im Finanzministerium los ist. Aber ich sehe ja nicht in jede einzelne Budgetposition hinein. Die wirkliche Differenz ist entstanden, weil die Wachstumsprognosen nicht gehalten haben. Jetzt sollten wir schauen, dass wir künftig sinnvoll sparen, ohne dass Menschen verarmen. Meiner Meinung nach geht das bei den klimaschädlichen Subventionen – Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg usw. – und diesen gigantomanischen fossilen Projekten im Autobahnbau.

Das Pendel schlägt eher in die andere Richtung. Auf europäischer Ebene wird gerade der Green Deal abgebaut.

Zurückgefahren wird wenig, es wird nur manches nicht umgesetzt werden. Haarig wird es dann, wenn wir anfangen, nicht nur die Umwelt, sondern auch die Wirtschaft zu schwächen und unseren technologischen Vorsprung zu verspielen. Sogar vernunftbegabte Konservative suggerieren den Leuten leider, dass wir noch in 70 Jahren in unseren Dieselkisten sitzen. In China fahren sie uns mit den Elektroautos um die Ohren, dass es nur so scheppert. Dort nennt man unsere europäischen Verbrenner „Oma-Autos“. Da sieht man, welchen Schaden dieses alte Denken, diese Retro-Politik, anrichtet.

Ihnen ergeht es im Bund jetzt so wie in den Ländern: Sie fallen aus der Regierung. Niemand will mehr mit Ihnen arbeiten. Haben sich die Grünen das eine oder andere Mal zu vehement durchgesetzt?

Ich würde bestätigen, dass wir durchsetzungsfähig sind. Für die ÖVP ist es sicher bequemer, mit der FPÖ zu regieren, wo mehr auf blaue Symbolik gesetzt wird.