Vizekanzler Kogler stellt ÖVP bei Erbschaftssteuer Rute ins Fenster

Vizekanzler Werner Kogler scheint sich langsam, aber sicher auf eine ernsthafte Debatte mit Regierungspartner ÖVP einzustimmen. Wenn jemand wolle, dass beim Budget bei Sozialleistungen gekürzt werde, müsse man zuerst eine solche Debatte führen, so Kogler im Journal zu Gast auf Ö1. Kogler wurde aber durchaus deutlicher: Der Druck für eine "spezielle Abgabe in diesem Bereich" werde zunehmen, und zwar, was die "Besteuerung von Millionenerbschaften" angeht. "Diese werden ja auch immer mehr." Es sei nur "christlich und sozial", erklärte Kogler in Anspielung auf den Parteinamen seines Koalitionspartners, "wenn man das so macht". Die ÖVP werde einmal argumentieren müssen, "warum Millionenerben und Milliardenstiftungen keinen Beitrag leisten". Insofern glaube er, dass das "der Zug der Zeit werden" wird.

Bei der Zufallsgewinnbesteuerung für Energiekonzerne gehe ja auch bereits etwas weiter. Anfang 2023 "wäre vernünftig", da entsprechen zu agieren, vielleicht auch in einer Art und Weise, das Jahr 2022 in die Besteuerungsperiode mit hinein zu nehmen.

Kogler für Automatismus

Zur Causa des Unteroffiziers des Bundesheeres, der wegen Wiederbetätigung verurteilt wurde, aber dennoch seinen Job als Beamter nicht verlor, erklärte Kogler, der auch zuständig für Beamte ist, er sei für eine Änderung des Verbotsgesetzes dahingehend, dass ein "Automatismus" in solchen Fällen in Kraft trete, also automatisch "bei Wiederbetätigung der Jobverlust im öffentlichen Dienst einhergeht".