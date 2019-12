Vier Thesen: Wie grünes Regieren Österreich verändern würde

Das Offensichtlichste ist die Sache mit dem Kohlendioxid: Wer Schmutz in die Atmosphäre bläst, soll (finanziell) nicht gleich gut wegkommen wie der, der sich in Sachen Umweltschutz verantwortungsvoll und clever verhält.

Das ist, vereinfacht gesagt, eines der Prinzipien, das Grüne in die Politik und in die Koalitionsverhandlungen einbringen. Abgesehen davon gibt es freilich andere Themen, bei denen Werner Kogler und seine Ökopartei das Land grundsätzlich verändern würden, könnten und dürften sie mitregieren. Wo und inwiefern wären die Grünen „Game Changer“, also nachhaltige Veränderer? Der KURIER hat einige zentrale Politik- und Gesellschaftsbereiche gefunden.