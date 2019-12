Umfrage: Wähler wollen Gros der Ministerien an ÖVP vergeben

„Gut Ding braucht Weile“, sagen Wohlmeinende. „Das wird nichts mehr“, sagen Kritiker. Seit 12. November verhandeln ÖVP und Grüne hinter verschlossenen Türen im Winterpalais des Prinzen Eugen in Wien: in Vier-Augen-Gesprächen die Parteichefs, in sechs Haupt- und 33 Untergruppen deren Experten, um am Ende und vielleicht noch vor Jahresende die erste Regierung mit grüner Beteiligung präsentieren zu können.