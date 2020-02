Viele Zusatz-Wünsche an die türkis-grünen Steuerreformer

Kaum hat die Regierungsspitze ihre Steuerpläne präsentiert, trudeln die Zusatzwünsche bzw. Hinweise ein, doch bitte nicht auf frühere Zusagen zu vergessen.

So kämpft die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria weiter mit Nachdruck für das Ende der kalten Progression. Die Regierung hat das nur als vages Ziel in ihrem Programm. Weil die Steuerklassen nicht an die Inflation und damit das übliche jährliche Lohnplus angepasst werden, kommt es zu einer schleichenden Steuererhöhung („kalte Progression“). Zwischen 2016 und 2021 macht dieses Körberlgeld für den Finanzminister 8,5 Milliarden Euro aus.