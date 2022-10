Video: Parlament am 14. und 15. Jänner erstmals nach Umbau geöffnet

Das Parlament veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das neugierig macht: Die "Sneak Peek" gibt Einblicke in das fast fertiggestellte Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße, das nun schon seit mehr als fünf Jahren wegen Umbaus geschlossen ist.

Der Anlass: Der Termin für die Wiedereröffnung steht fest. Am 14. und 15. Jänner finden "Tage der offenen Tür" statt. Bei einem ausgedehnten Rundgang können sich Besucherinnen und Besucher ein Bild vom sanierten Parlament machen.