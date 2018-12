Bilder der Baustelle: So ungewohnt sieht das Parlament gerade aus

Die Parlamentarier müssen derzeit in ungewohnter Umgebung arbeiten. In der Hofburg und in Containern davor verrichten sie ihr Tagwerk. Der Grund: Das Parlamentsgebäude, in dem erstmals 1883 eine Sitzung stattfand, wird seit einem Jahr erneuert.

Im Frühjahr 2021 soll die Renovierung des österreichischen Parlaments an der Wiener Ringstraße fertig gestellt sein, schon im Herbst 2020 soll es in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten gehen gut voran, heißt es. Die aktuellen Bilder der Baustelle vermitteln dennoch ein ungewohntes Bild.