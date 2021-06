Parlament neu: Warum es eine Publikumsattraktion wird

Beginnen wir im Parterre. Man betritt das Hohe Haus wie bisher durch die Empfangshalle unter der Rampe. Dann passiert man die Sicherheitsschleusen. Und ab da wird alles neu.

Man betritt eine (bestehende) Säulenhalle (Agora), die unter jener Säulenhalle liegt, die man aus dem Fernsehen kennt. Diese Parterresäulenhalle wird für Besucher umgestaltet. Hier entsteht ein großes Informations-, Lese- und Recherche-Areal. Es wird digitale Informationstafeln an den Wänden geben und digitale Informationstische. Die eine Seite der Säulenhalle wird der Geschichte der Republik, die andere dem Wesen von Demokratie und Parlamentarismus gewidmet sein. Integriert in diesen Bereich wird die bestehende Theophil-Hansen-Bibliothek, die bisher nur über Schleichwege zu erreichen war. Die Passage zwischen Agora und Bibliothek wird zur Kaffeehaus-Zone. „Es wird eine Freihandbibliothek, wo man sich Bücher aus den Regalen nehmen und am Kaffeehaustisch lesen kann“, sagt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Die Bibliothek wird – Stichwort Bücherverbrennung durch die Nazis – auch eine Gedenkstelle gegen Rassismus und Antisemitismus sowie eine Erinnerungsstätte an die vom NS-Regime Ermordeten enthalten.