Verhaltensökonom: Wie wir bessere Entscheidungen treffen

Eine Kritik an Nudging ist die bewusste Manipulation ähnlich wie Algorithmen...

Entscheidungsarchitektur ist letztendlich immer Manipulation, weil ich immer gelenkt werde. Bewusst wie unbewusst. Im Marketing macht man das seit Jahrzehnten, im öffentlichen Bereich ist es neu. Das Argument, dass das Verhalten beeinflusst wird, ist für mich noch kein Argument dagegen. Wichtig ist, dass die Prozesse transparent sind und aufzuzeigen, welche Folgen Eingriffe haben. Die beste Voraussetzung gute oder bessere Entscheidungen treffen zu können, ist Bildung und Ausbildung. Wir werden insgesamt klüger, was aber nicht heißt, dass wir besser an die Technologien angepasst sind. Gewisse Dinge sind für unsere Gehirn einfach schwer zu verstehen.

Was kann unser Gehirn schwer verstehen?

Wahrscheinlichkeiten oder Konsequenzen von Handlungen zu berechnen. Wir tun uns schwer, Informationen, die wir aus bestimmten Quellen bekommen, ein- und deren Korrelation abzuschätzen. Wenn mir mein Nachbar etwas erzählt, ich dasselbe am Handy lese und in den TV-Nachrichten höre, denke ich mir: Drei Mal ist X bestätigt worden und damit ein Faktum. Es kann aber sein, dass diese drei Informationen einer Quelle entspringen. Darüber denken wir aber zu selten nach. Soziale Netzwerke sind deshalb eine gewisse Gefahr, weil wir in unserer Meinung bestätigt werden und die Auswahl von Partnern in sozialen Netzwerken gesteuert ist darüber, was ich gut finde.

Sie spielen auf selbst-referenzielle Systeme, die viel zitierten Blasen, an?

Ja, man muss sich bewusst entscheiden, andere Dinge zu lesen, zu hören und sich in sozialen Netzwerken mit Menschen verbinden, die anderer Meinung sind. Die neuen Medien vermitteln uns den Eindruck, dass alle Informationen repräsentativ sind. Das ist nicht der Fall – nie gewesen. Dessen müssen wir uns bewusst sein.

Wären mehr Volksentscheide wie in der Schweiz, also mehr Direkte Demokratie in Österreich, ein Nudge, um in Bereichen der Bildung oder Gesundheit „bessere“ Entscheidungen zu treffen?

Referenden wie in der Schweiz halte ich grundsätzlich für interessant, weil sie das Verantwortungsgefühl der Bürger erhöhen. Doch es muss dafür eine Kultur geben. Auf Bundesebene dauert es in der Schweiz von der Initiative bis zum Referendum zwei Jahre. So macht das auch Sinn. Der Brexit zeigt hingegen, wie ad hoc-Abstimmungen enden können.