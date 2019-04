Organspender bis auf Widerruf: Deutsche wollen österreichisches Modell

Dass es einen Bedarf an Organspenden gibt, das zeigt die Statistik.

Dreimal so viele Nieren gespendet wie benötigt

Derzeit warten in Deutschland rund 9.400 Menschen auf ein lebensrettendes Organ. Laut Deutsche Stiftung Organtransplantation brauchen 7.000 eine Niere – dreimal so viele Menschen warte auf eine neue Niere. Rein statistisch gesehen sterben in Deutschland täglich drei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein lebensrettendes Organ bekommen haben.