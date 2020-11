Verfassungsschutz ließ Minister im Dunkeln tappen

Erster Akt: FPÖ-Klubchef und Ex-Innenminister Herbert Kickl kündigte für eine Pressekonferenz am Mittwoch um 14.30 Uhr „brisante Erkenntnisse zum Terroranschlag in Wien“ an. „Brisant“ waren diese Erkenntnisse auch für den amtierenden Innenminister, der zeitgleich eine Pressekonferenz geplant hatte: Nehammer hatte keine Ahnung, dass die slowakischen Behörden das Wiener LVT schon am 23. Juli über einen Verdächtigen aus Wien aufmerksam machten, der in Waffenläden in Bratislava versucht hatte, an Munition für eine Kalaschnikow zu kommen.

Medienberichte kursierten bereits am Vormittag, auch der KURIER berichtete. Auf Nachfrage des Ministers soll das LVT zunächst abgeblockt haben. Die Information, dass besagter Waffeninteressent rasch als der vorbestrafte Dschihadist Kujtim F. identifizieren werden konnte, teilte die Behörde nicht mit ihm. Nehammer verschob seine Pressekonferenz daraufhin um eine Stunde – und kündigte intern an, aufzuräumen.

Kurzzeitig wurde den Slowaken die Schuld für Verzögerungen im Informationsfluss zugeschoben – was diese dementierten. Am Samstag meldete sich dann der Anti-Terror-Koordinator der EU, Gilles de Kerchove, zu Wort und lobte die Arbeit der slowakischen Behörden: Deren Warnung sei ein gutes Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten funktioniere. Über Österreich äußert er sich nicht.