Promi-Anwalt wurde wegen Terroranschlags obduziert

IS-Sympathisanten

„Durch diese Entwicklung am Abend wurde von uns noch nachträglich aus Sicherheitsgründen eine Obduktion angeordnet“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl.

Auch wenn der Attentäter Kujtim F. (20) in seinem Prozess im vergangenen Jahr nicht von Wolfgang Blaschitz, sondern von dem Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast verteidigt worden war, konnte die Wiener Neustädter Staatsanwaltschaft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Todesfall und dem Terroranschlag in Wien nicht völlig ausschließen. Schließlich vertrat Blaschitz in den vergangenen Jahren gleich mehrere IS-Sympathisanten aus dem Terrornetzwerk des Attentäters von Wien.

Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung gibt die Staatsanwaltschaft jedoch Entwarnung. Es könne jeder Terrorzusammenhang definitiv ausgeschlossen werden, bestätigt Habitzl im Gespräch mit dem KURIER. „Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde eindeutig eine natürliche Todesursache festgestellt. Weitere Verfügungen gibt es daher nicht mehr“, sagt Habitzl.