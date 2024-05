Verfassungsschutz: "Erhöhtes Gefahrenpotenzial" durch "Neue Rechte"

Das Wahljahr 2024 stellt die Staatsschützer vor besondere Herausforderungen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht des Innenministeriums hervor, der am Samstag veröffentlicht wurde.

Demnach wird insbesondere der Rechtsextremismus als Gefahr erkannt: Die "Neue Rechten" strebten immer stärker eine Vermengung mit der Parteipolitik an, wodurch "sich heuer ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für den demokratischen Rechtsstaat ergibt", heißt es in dem Bericht.

Welche Parteien gemeint sind, wird in dem Report nicht explizit ausgeführt. Jedoch wird betont, dass die Bedeutung des digitalen Raumes und von "alternativen Medien" zunehmen werde, da in beiden Bereichen durch die "Neuen Rechten" wie etwa die "Identitären" gezielt und aktiv (Des-)Information verbreitet und damit die politische Meinungsbildung beeinflusst werde. Als "alternative Medien" genannt werden etwa der Sender "AUF1" sowie die Plattform "Info-Direkt".

Neue Rechte ist Russlands "Vorfeldorganisation"

In diesem Zusammenhang werde das Jahr 2024 mit den anstehenden Nationalrats- und Landtagswahlen eine sicherheitspolitische Herausforderung, im Besonderen auch deshalb, weil sich die "Neue Rechte" als "eine der Trägerinnen für russische Desinformationskampagnen in Österreich, als politische Vorfeldorganisation" verstehe. Es sei daher damit zu rechnen, dass russische Narrative über diese verstärkt in den politischen Diskurs eingebracht würden.