17-jähriger Islamist soll Anschlag in Wien geplant haben

Drei Monate ist es her, dass drei junge Islamisten vom Verfassungsschutz an einem möglichen Anschlag auf die Wiener Pride-Parade gehindert wurden. Die Festnahmen dürften in der Szene nur bedingt für Abschreckung gesorgt haben, denn am Sonntag wurde ein Fall bekannt, der starke Parallelen aufweist.

Das Innenministerium (BMI) teilte mit, dass Ermittler am 12. September in Wien-Favoriten einen 17-Jährigen wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung festgenommen hatten. Der junge Mann soll sich im Internet radikalisiert und via Chat Anschlagspläne geteilt haben. Der Österreicher mit türkischen Wurzeln hatte laut KURIER-Informationen unter anderem Öffis im Visier.