Saat des Terrors: Die Gesichter des IS in Österreich

Firas Houdi aus Wien-Floridsdorf war im Mai 2014 einer der ersten bekannten IS-Kämpfer aus Österreich. Er war an der Enthauptung von 45 Soldaten beteiligt, außerdem an Angriffen auf die Armee, auf Milizen und die Zivilbevölkerung. „Wie schön ist das Gefühl beim Einschlafen, wenn du weißt, dass unter dir im Keller 45 gefangene Soldaten des Assad-Regimes sind, die nur darauf warten, dass ihnen ein Messer an den Hals gedrückt wird – nach dem Verhör wird inshaallah geschlachtet“, schrieb er. Er war auch dabei, als eine unverheiratete Frau gesteinigt wurde. Von seinen „Heldentaten“ berichtete er auf Facebook, posierte auf Bildern auch mit Schusswaffen und Säbeln. Er starb bei Kampfhandlungen.

Hiwa K., eigentlich ein Deutscher, wurde ebenfalls in Wien radikalisiert und verübte im Herbst 2014 einen Selbstmordanschlag auf eine Stellung einer schiitischen Miliz im Irak.

Gefeiert

Sevket G. kämpfte in der Provinz Aleppo, sollte Bewohner und Soldaten aufspüren, vertreiben oder töten. Er soll auf zumindest einen Mann geschossen haben, der sich vor den Terroristen versteckt hatte. G. wurde selbst schwer verletzt, kehrte nach Österreich zurück und wurde hier als Held gefeiert.

Lorik C. brüstete sich damit, als Scharia-Polizist zu arbeiten und Personen, die die Vorschriften nicht einhielten, entweder mit Stöcken zu schlagen oder sie vor ein Scharia-Gericht zu bringen.

Die Saat für diese Taten wurde vor allem in Wien und Graz gesetzt. Eine besondere Rolle nimmt der bereits zu 20 Jahren Haft verurteilte – und wieder angeklagte – Prediger Mirsad Omerovic ein. Immer wieder taucht sein Name bei der Rekrutierung von Kämpfern für den IS auf. In der Anklageschrift werden etliche namentlich genannt. Auch die Namen von Frauen (eine war bei ihrer Abreise schwanger) und Kindern sind dabei. Etliche dürften gestorben sein, selten sind diese Informationen allerdings gesichert.