Verfassungsschutz alarmiert: 30 Prozent mehr rechtsextreme Taten

Am Donnerstag zeigt der nun aktuelle Bericht beim Thema Rechtsextremismus eine besorgniserregende Entwicklung.

Starker Anstieg

Im Kapitel Rechtsextremismus des 150 Seiten starken Berichts liest sich all dies in Zahlen wie folgt: 1.208 Taten mit rechtsextremen, fremden- bzw. islamfeindlich oder antisemitischen Hintergrund wurden 2023 von den Sicherheitsbehörden registriert. Ein Plus von 30,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2022 (928 Taten).

Doch gerade einmal 65,5 Prozent der Taten konnten aufgeklärt werden.