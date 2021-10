US-Arbeitsmarktpolitik: Kocher sieht "gut funktionierende Aspekte"

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ist derzeit auf Dienstreise in den USA. Es gehe darum, "gut funktionierende Aspekte zu identifizieren, aber natürlich nicht darum das US-amerikanische Arbeitsmarktsystem zu kopieren", sagt Kocher. Nach einem Besuch des Bundesstaats Maryland, tauschte er sich unter anderem mit dem US-Arbeitsminister Marty Walsh und IWF-Chef-Ökonomin Gita Gopinath aus.

Oberstes Ziel der Reise sei es, zu erfahren, wie das System der Arbeitslosenversicherung und vor allem die Jobvermittlung funktioniere, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Eine Priorität der amerikanischen Arbeitsmarktpolitik: Arbeitssuchenden schnellstmöglich einen neuen Job vermitteln. "Der Arbeitsmarkt in den USA ist ein sehr dynamischer. Hier werden derzeit durchschnittlich 200.000 neue Jobs pro Monat geschaffen, die durch konsequente Vermittlung auch relativ rasch besetzt werden können", sagt Kocher.

USA: Arbeitslose schneller wieder integriert

Beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit sind die USA Österreich statistisch einen Schritt voraus: Vor der Pandemie war der durchschnittliche Arbeitslose rund zwei Monate kürzer ohne Job als in Österreich. Und während in den USA nur 20 Prozent der Arbeitslosen länger als sechs Monate ohne Job sind, lag dieser Wert in Österreich laut Eurostat 2019 bei 40 Prozent. Eine gut funktionierende Vermittlung lasse Langzeitarbeitslosigkeit erst gar nicht entstehen, so Kocher. Deshalb sei es interessant, "mehr über die zentralen Mechanismen und Förderprogramme der amerikanischen Arbeitsmarktpolitik" zu erfahren.

In Österreich läuft aktuell das Programm "Sprungbrett", um Langzeitarbeitslose wieder schneller zu integrieren.