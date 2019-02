Urlaubstag statt halber Feiertag? Regierung zieht "14 Uhr" durch

Bis zum Beschluss am Mittwoch rauchen die Köpfe der Verhandler, wie mit dem halben Feiertag im Handel zu verfahren ist. Die Wirtschaft fordert, dass es für die Beschäftigten nur 50-prozentige Zuschläge wie an einem Samstagnachmittag geben soll. Die FPÖ wollte sich zunächst am Modell des 8. Dezembers orientieren, an dem Zuschläge von 200 Prozent fällig werden.