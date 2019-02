Posse um konkretes Modell für Karfreitag

Am teuersten käme den Handel das Modell „8. Dezember“, das FPÖ-Minister Norbert Hofer in Aussicht gestellt hat. Am 8. Dezember müssen die Arbeitgeber gemäß einer Sozialpartner-Einigung Zuschläge von 200 Prozent zahlen.

Am günstigsten käme den Handel das Modell „Samstag-Nachmittag“, das ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck ins Spiel gebracht hat. Hier gibt es für die Beschäftigten nur 50 Prozent extra.

Welche Fraktion sich durchsetzt, ist offen. Am Donnerstag wurde wieder verhandelt, federführend ist hier Kanzleramtsminister Gernot Blümel. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass man mit 50-Prozent-Zuschlägen wohl kaum auskommen wird.