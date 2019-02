Nur halber Karfreitag: Evangelische Kirche prüft "rechtliche Schritte"

Der Arbeitsrechtler Elias Felten ( Uni Linz) wirft eine interessante Zusatzfrage auf. Wie kommt man künftig zu einem gänzlich freien Karfreitag – etwa, weil man früher auf Osterurlaub will? Felten: „Das Urlaubsrecht kennt keinen halben freien Tag, die stundenweise Berechnung gibt es nur im öffentlichen Dienst.“

Was also soll der Arbeitnehmer machen, was kann der Arbeitgeber tun? Denkbar sind innerbetriebliche Kulanz-Lösungen, der Abbau einzelner Gutstunden oder der Mitarbeiter nimmt sich einen ganzen Urlaubstag und schenkt damit einen halben Tag her. Theoretisch denkbar ist auch: der Arbeitgeber schenkt einen halben Tag her.