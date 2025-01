Österreichs oberster Krisenkoordinator: "Wir müssen die Widerstandskraft erhöhen"

Die Entwicklung, von der ich spreche, hat 2016 mit Trumps erster Amtszeit begonnen und ist ein globales Phänomen. Bis dahin wirkte der Idealismus der Nachkriegszeit nach. Was meine ich damit? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Staatengemeinschaft unter dem Eindruck der Gräuel des Zweiten Weltkriegs gesagt: Damit so etwas nicht wieder passiert, verlagern wir die Sicherheitsfragen auf eine höhere, übergeordnete Ebene.

Sie besteht in der bereits angesprochenen Auflösung der regulierten Weltordnung. Wir müssen uns als mittelgroßes Land darauf einstellen, dass sich global verschiedene Machtzentren herausbilden, die ums Überleben kämpfen. Die Europäische Union und wir als Mitgliedsland müssen uns auf höheren Konkurrenzdruck einstellen. Und sehr einfach gesagt gibt’s in einer solchen Situation nur zwei Möglichkeiten: Man ist Teil einer größeren Gruppe. Oder man ist selbst so stark, dass man seine Interessen behaupten kann.

Indem wir uns als Gesellschaften in Europa gut aufstellen und für unsere Sicherheit selbst Verantwortung übernehmen. Vereinfacht gesagt haben die USA früher die „Hard Power“ gestellt, also: Amerikanische Soldaten sind in Kriege und Konflikte gegangen und Europa hat im Anschluss am Wieder-Aufbau mitgearbeitet. Im neuen Weltsystem müssen Europa und auch Österreich Sicherheitsleistungen erbringen, weil die USA das so nicht mehr leisten wollen und werden. Das ist für Europa und seine Mitgliedsstaaten ein enormer Wandel, weil die EU als Friedensprojekt gegründet wurde.

Ich sage das so deutlich, weil man glauben könnte, wir können einfach nichts tun und die unsteten Zeiten, die wir erleben, durchtauchen. Davor warne ich. Diese Phase, in die wir sicherheitspolitisch eintreten, kann 20, 30 Jahre andauern - und darauf gilt es sich vorzubereiten.

Haben Europa und Österreich aus Russlands Angriff auf die Ukraine die richtigen Schlüsse gezogen?

Zum Teil ja. Was die institutionalisierte Politik in Österreich angeht, bin ich positiv gestimmt. Wir haben das Risikobild des Verteidigungsministeriums, das uns sagt, welche Gefahren Österreich drohen. Wir haben eine Sicherheitsstrategie, die gewissermaßen den Plan darstellt, wie wir auf all die Gefahren reagieren. Und wir haben seit vergangenem Jahr das Bundes-Krisensicherheitsgesetz, das uns unter anderem die notwendigen Rahmenbedingungen gibt, um die Umsetzung dieses Plans sicherzustellen. Der Staat tut de facto alles, damit die Staatsbürger gut geschützt sind. Aber noch fehlt die zweite, mindestens ebenso wichtige Seite, nämlich: Die Bevölkerung.

Was meinen Sie?

Die größte Herausforderung, die auf die Österreicher in den nächsten Jahren zukommt, besteht darin, dass die Menschen ihre Widerstandskraft erhöhen – vor allem mental. Die Staatsbürger müssen wissen, was sie an der Demokratie haben, dass Menschenrechte, Medienfreiheit und vieles, was uns heute selbstverständlich erscheint, einen Wert darstellen.

Was konkret kann man hier machen?

Bildung ist eine enorm wichtige Säule. Gute Bildung ist ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Außerdem halte ich es für überlegenswert, einen Resilienz-Dienst einzuführen. Da geht’s nicht um einen dritten Dienst neben dem Zivil- und Wehrdienst, sondern um eine Art Anerkennung, wie es sie in Skandinavien gibt. Dort wird einem Turbinen-Techniker in einem Kraftwerk vom Staat gesagt, wie wichtig sein Job im Krisenfall ist. Menschen verhalten sich in Krisen anders, wenn sie wissen, dass sie gebraucht werden.

In Österreich wird gerade eine Regierung verhandelt. Manche EU-Staaten machen von der zukünftigen Regierungskonstellation ihre Zusammenarbeit bei den Geheimdiensten abhängig. Ist das sicherheitspolitisch ein Problem?

Ich bin Experte und begebe mich nicht auf das Spielfeld der Tagespolitik.

Das heißt, Sie werden nichts über Sky Shield oder die Nachrichtendienste sagen?

Das sind politische Entscheidungen. Klar ist: Österreich wird auch in Zukunft ein verlässlicher Partner bleiben.