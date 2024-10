In nur 12 von 157 Fällen: Uni-Aufnahmetests finden nur selten statt

Die meisten Tests an der Uni Wien

Getestet wurde vor allem an der Uni Wien (Bachelor Biologie, Internationale Rechtswissenschaften, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Pharmazie), außerdem an der Wirtschaftsuni WU (Business and Economics, Wirtschaftsrecht, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), der Technischen Uni (TU) Wien (Informatik), an der TU Graz (Architektur, Molekularbiologie) und an der Uni Klagenfurt (International Business and Economics). Die Chance auf einen der zu vergebenden Studienplätze war dabei sehr unterschiedlich: Während an der Uni Wien in Biologie und Informatik neun von zehn und an der WU bei Wirtschaftsrecht und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften acht von zehn Testteilnehmerinnen und -teilnehmern einen Platz erhalten haben, waren es bei Business and Economics an der Wirtschaftsuni gerade einmal 15 Prozent. Bei Internationalen Rechtswissenschaften an der Uni Wien und International Business and Economics an der Uni Klagenfurt konnte nur ein Drittel danach das Wunschstudium beginnen.