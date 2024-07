Medizin-Aufnahmetest: 15.000 Prüflinge ringen um 1.900 Plätze

15.158 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium am heutigen Freitag angemeldet. An den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Uni Linz werden insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben.

Weniger Bewerbungen, mehr Plätze

Gegenüber dem Vorjahr gibt es damit rund 200 Bewerbungen weniger und 50 Plätze mehr. Rein rechnerisch kommen in Wien auf einen Studienplatz rund zehn Bewerber, in Innsbruck rund acht, in Graz rund sieben und in Linz rund sechs.

7.000 Prüflinge in Wien erwartet

In Wien werden die Aufnahmetests in der Messehalle durchgeführt. An die 7.000 Bewerberinnen und Bewerber werden erwartet.