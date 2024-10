Treffen mit FPÖ-Chef Kickl: Warum Viktor Orbán nach Wien kommt

Dort diskutiert er mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) unter anderem über den Krieg in der Ukraine. Was die Diskutanten und Moderator Roger Köppel eint: eine gewisse Nähe zu Russland. Weltwoche-Chefredakteur Köppel war ursprünglich Abgeordneter der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei.

Auch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und weiteren blauen Politikern will sich Orbán am Donnerstag treffen. Ob es in diesem Zusammenhang einen gemeinsamen Auftritt – etwa eine Pressekonferenz – geben soll, wollte die FPÖ am Montag noch nicht näher kommentieren.