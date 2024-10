Staatskrise in Georgien: Orban macht wieder seine eigene EU-Politik

Händeschütteln mit dem umstrittenen Wahlsieger

Für Ungarns Premier Viktor Orbàn dagegen ist der zweifelhafte Wahlsieg der pro-russischen Partei "Georgischer Traum" nicht nur Grund für Begeisterung und Glückwünsche, sondern gleich für einen Blitzbesuch in Georgien. Einen "überwältigenden Sieg" habe Premierminister Irakli Kobakhidze erzielt, teilte Orbàn mit: "Die Menschen in Georgien wissen, was gut für sie ist und sie haben ihre Meinung laut kundgetan."

Dass die Staatspräsidentin Georgiens, Salome Surabischwili, offen von Wahlfälschung spricht und für Montag Abend zu Protesten gegen die Regierung und die Wahlen aufgerufen hat, irritiert Orbàn nicht. Noch am Montag hat sich der ungarische Premier auf den Weg nach Tiflis gemacht, um dort dem umstrittenen Wahlsieger, Premier Kobakhidze, persönlich zu gratulieren. Und das tut er nicht nur als Vertreter Ungarns, sondern auch als Vertreter der EU. Schließlich führt Ungarn derzeit den Vorsitz im EU-Rat, Orbàn ist damit amtierender EU-Ratsvorsitzender, bestimmt also maßgeblich die außenpolitische Agenda der Union.