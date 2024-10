Orbán im EU-Parlament: "Will Sie überzeugen, dass sich EU ändern muss"

Mit Spannung wurde die heutige Sitzung des Europaparlaments in Straßburg erwartet: Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hält eine Rede zum aktuellen ungarischen EU-Ratsvorsitz, den Budapest seit 1. Juli bis Ende des Jahres innehat. In der anschließenden Debatte wird ein harter Schlagabtausch erwartet. "Viele erinnern sich an die letzte lebhafte Debatte mit Ungarn vor sechs Jahren. Ich erwarte heute nicht weniger", sagte die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola einleitend.

"Die EU muss sich ändern, ich will Sie davon überzeugen", so Orbán einleitend. Während seiner Rede hält sich Orbán rhetorisch zurück, nicht aber mit Kritik an der EU-Politik. Das Thema Migration nimmt einen großen Teil in seiner Rede ein. "Die illegale Migration steigt, genauso wie der Antisemitismus, die Gewalt gegen Frauen und Homophobie." Im eigenen Land stellt sich der ungarische Ministerpräsident gegen LGBTQ-Rechte, im EU-Parlament nutzt er die Diskriminierung von Homosexuellen als Argument für scharfe Maßnahmen gegen Migration. "Die Migrationskrise war nie seit 2015 nie so groß wie heute." Orbán verlangt mehr Unterstützung für den Schutz der EU-Außengrenzen – "seit 2015 führen Ungarn und ich selbst eine lebhafte Debatte über Migration. Wir haben Maßnahmen, Pakete und Deals gesehen, und nichts hat funktioniert", so Orbán.

Andere Themen sind die Wettbewerbsfähigkeit der EU – Orbán teilt die Meinung des früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank und italienischen Ministerpräsidenten, Mario Draghi, die EU müsse mehr investieren, um global mithalten zu können, zitiert diesen mehrmals.

Orbán trifft im Parlament auf seinen aktuell gefährlichsten politischen Rivalen, den Oppositionspolitiker Péter Magyar auf, der seit Juni im Europaparlament sitzt.