Gute Geschäfte mit Russland, kein Geld für Ukraine: Wie Ungarn schon wieder die EU provoziert

Eigentlich sind EU-Präsidentschaften dazu da, um gemeinsame Ziele der Union voranzutreiben. Ungarn , das derzeit diesen Platz besetzt, lässt viele in Brüssel an diesem Anliegen zweifeln. Gerade im ohnehin heiklen Umgang mit Russland, demonstriert man in Budapest gerne die Moskau-Nähe der Regierung - und brüskiert dabei offen die EU-Partner.

Jede Unterstützung für eure Geschäfte So bat man in der Vorwoche, rund 40 russische Unternehmen nach Budapest zu einem ungarisch-russischen Wirtschaftsforum. Dort versprach Ungarn Außenminister Peter Szijjarto, dass die Regierung alles tun, werde um Geschäfte zwischen den beiden Ländern voranzutreiben. "Wir werden ihnen jede mögliche Unterstützung geben, damit sie ihre Waren nach Russland bringen können", versprach der enge Vertraute von Premier Viktor Orban den ungarischen Firmen.

Die größten Unternehmen Ungarns sind weiter in Russland tätig, während etwa der russische Akw-Betreiber Rosatom in Ungarn an zwei neuen Blöcken für das Atomkraftwerk Pacs arbeitet. Einwände an solchen Geschäften lässt Sziijarto nicht gelten. Jedes europäische Land mache weiter Geschäfte in Russland: "Wir sehen nur keinen Sinn dahinter, das - wie viele andere - geheimzuhalten."

Einladungen an Russen und Weißrussen Doch Orbans Regierung schaut auch darauf, dass die persönlichen Beziehungen zu Russland und vor allem vermögenden Russen weiter gut funktionieren. Die sogenannte "Ungarn-Karte", die Ausländer aus ausgesuchten Nachbarländern die Einreise nach Ungarn erleichtert, ist jetzt auch auf Russland und Weißrussland ausgeweitet worden. Das öffnet ausreisewilligen Russen nicht nur die ungarische Grenze, sondern auch den Arbeits- und Wohnungsmarkt. Während also die EU ihre Grenzen für Russen weitgehend dicht gemacht hat, sämtliche Visa-Erleichterungen seit dem Ausbruch des Krieges aufgehoben wurden, geht Ungarn genau in die Gegenrichtung. Das sei das Recht des einzelnen Mitgliedslandes, betonen ungarische Regierungsvertreter vor dem EU-Parlament, man halte sich ansonst streng an EU-Vorschriften. Außerdem verweist man auch hier auf die angebliche Scheinheiligkeit der EU-Staaten. Es handle sich lediglich um Einzelfälle, während sich in der gesamten EU ohnehin weiterhin Hunderttausende Russen aufhalten würden.