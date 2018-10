UN-Migrationspakt: FPÖ-Spitze verteidigt nationalen Alleingang

Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl haben beim Ministerrat wortreich den Nicht-Beitritt Österreichs zum UN-Migrationspakt begründet. Österreich wird dem Papier der Vereinten Nationen definitiv die Unterschrift verweigern. Weltweit haben zuvor unter anderem Ungarn, die USA und Australien diesen Weg beschritten.

Strache sprach von "erheblichen Bedenken" gegen einige der 17 Punkte im UN-Pakt. Unter anderem fürchte man, dass bestimmte Rechte für Migranten – etwa dass ein Migrant leichter den Status eines regulären Migranten bekommt und Familienzusammenführungen erleichtert werden – mit der Zeit verbindlich werden könnten. Der nicht-verbindliche Pakt könnte Völker-Gewohnheitsrecht werden, lautete die Begründung.

Hintergrund: Die Internationale Organisation für Migration (IOM), angesiedelt in der UNO, unterscheidet zwischen regulären Migranten – Geschäftsleute, Touristen etc. – und irregulären Migranten, die nicht auf Basis der Gesetzeslage in ein Land kommen. Allerdings hält die IOM fest, es gebe keine allgemeine internationale Definition von illegaler Migration.

Kurz nicht bei Ministerrat

Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP), der das Vorgehen mitträgt, fehlte am Mittwoch beim Ministerrat, weil er sich in Kärnten ein Bild von den dortigen Hochwasserschäden machte.

FPÖ-Chef Strache sagte einmal mehr, dass "ein Menschenrecht auf Migration der österreichischen Rechtsordnung fremd" sei, weshalb er den UN-Pakt nicht gutheißen könne. Kritiker wenden aber ein, dass ein solches "Menschenrecht auf Migration" sich in der UN-Vereinbarung in keiner Formulierung finde.