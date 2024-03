Umfrage: Jeder Dritte hält KPÖ im Bund für regierungsfähig

"Wie geeignet ist die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs, grundsätzlich Regierungsverantwortung in einer Bundesregierung zu übernehmen?"

Ein durchaus überraschendes Bild zeigte die Antwort unter der Gesamtheit der Befragten. So ist die KPÖ für 8 Prozent sehr geeignet und für immerhin 25 Prozent eher geeignet , Teil einer Bundesregierung zu sein.

Besonders groß ist die Ablehnung unter der Wählerschaft der ÖVP: Zwar sehen 8 Prozent die Kommunistische Partei als sehr geeignet und 14 Prozent für eher geeignet an, allerdings ist die Ablehnung mit 45 Prozent mit Abstand am größten.

Für nur 5 Prozent der FPÖ-Wähler wäre die KPÖ sehr geeignet, 24 Prozent stufen sie als eher geeignet an.

Unter den SPÖ-Wählern ist der Zuspruch für die KPÖ am größten - 10 beziehungsweise 29 Prozent sehen die Partei als sehr geeignet oder eher geeignet an.

"Gespenst Kommunismus hat seinen Schrecken verloren"

Peter Hajek: „Die ideologischen Grenzen sind gefallen, das historische Wissen verblasst, das Gespenst Kommunismus hat seinen Schrecken verloren – zumindest dann, wenn man nicht von Nordkorea oder China spricht. In einer Welt, in der sich nicht einmal mehr der Präsident Russlands als Kommunist bezeichnet, sondern eher das Gehabe eines Romanows an den Tag legt, wer soll sich da noch auskennen.“